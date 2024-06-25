Сборная Польши не будет менять главного тренера после Евро-2024

продолжит работу на посту главного тренера сборной, несмотря на неудачное выступление команды на Евро-2024.

Такое решение принял президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша.

«Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом Цезарий Кулеша выразил свою полную поддержку, а также заявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши», — говорится в сообщении пресс-службы PZPN.

Сборная Польши потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024 после первых двух туров. В заключительном матче команда Пробежа сыграет 25 июня со сборной Франции.

Пробеж возглавляет сборную Польши с 2023 года.