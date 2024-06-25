Сборная Франции сыграет с Польшей в заключительном туре группы D. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Франция

Сборная Франции набрала 4 очка в 2-х матчах и вместе с Нидерландами уже обеспечила себе место в плей-офф. Подопечные Дидье Дешама точно не опустятся ниже третьей строчки, а набранные баллы позволяют им спокойно дожидаться окончания группового этапа.

В стартовом туре сборная Франции сыграла в эконом-режиме, минимально одолев в Дюссельдорфе австрийцев (1:0). Исход встречи решил автогол Максимилиана Вёбера на 38-й минуте.

Удивительно, но французы не забили сами и во втором матче против Нидерландов. Впервые на этом Евро была зафиксирована нулевая ничья при не самой яркой игре обеих сборных.

Польша

Сборная Польши стала первой командой, которая вылетела с Евро-2024. «Белые орлы» не набрали ни одного очка в двух турах и уже совершенно точно останутся на последнем четвертом месте в группе D.

В стартовом для себя матче в Гамбурге поляки играли со сборной Нидерландов. Подопечные Михала Пробежа открыли счет голам к 16-й минуте, но затем отдали инициативу сопернику, пропустив два мяча в свои ворота — поражение 1:2.

Во втором туре сборная Польши проиграла австрийцам, пропустив трижды — 1:3. Единственный гол за «бело-красных» забил Пёнтек.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре 2022 года. В том матче французы одержали победу со счетом 3:1.

Всего в 9-ти очных встречах на счету сборной Франции пять побед, поляки оказались сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.38.