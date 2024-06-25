В «Реале» сообщили о расставании с Начо

Защитникпокинул. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

«С тех пор, как Начо еще ребенком пришел в нашу академию, он всегда был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех болельщиков "Реала". Мадридский "Реал" всегда был и будет его домом», — сказал президент клуба Флорентино Перес.

Ранее сообщалось о том, что Начо в скором времени подпишет контракт с «Аль-Кадисией» из Катара до лета 2026-го года.

Защитник присоединился к «Реалу» в 2001-м году. С тех пор Начо выиграл вместе со «сливочными» 26 трофеев, из них 6 раз Лигу чемпионов.