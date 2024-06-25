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    Агент Антона Миранчука: Нас абсолютно не устраивает предложение «Локомотива» по новому контракту

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о переговорах с московским клубом о новом контракте.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня.

    «У меня есть партнер, который ведет переговоры с "Локомотивом". Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде.

    На завтра (25 июня — прим.) назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано "Локомотивом", абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», — приводит слова Шпинева Sport24.

  • Источник: Антон Миранчук больше не хочет играть в чемпионате России
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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