Агент Антона Миранчука: Нас абсолютно не устраивает предложение «Локомотива» по новому контракту

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива», рассказал о переговорах с московским клубом о новом контракте.

Действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня.

«У меня есть партнер, который ведет переговоры с "Локомотивом". Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде.

На завтра (25 июня — прим.) назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано "Локомотивом", абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», — приводит слова Шпинева Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.