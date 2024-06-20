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    Источник: Антон Миранчук больше не хочет играть в чемпионате России

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не планирует продлевать контракт с клубом.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Действующее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня.

    По информации «Матч ТВ», Антон хочет продолжить карьеру в Европе и больше не рассматривает варианты в России.

    Отмечается, что у 28-летнего футболиста есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но пока что он надеется найти новую команду в Европе.

    Источник утверждает, что Антон Миранчук хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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