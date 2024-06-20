Источник: Антон Миранчук больше не хочет играть в чемпионате России

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Действующее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня.
По информации «Матч ТВ», Антон хочет продолжить карьеру в Европе и больше не рассматривает варианты в России.
Отмечается, что у 28-летнего футболиста есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но пока что он надеется найти новую команду в Европе.
Источник утверждает, что Антон Миранчук хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».
Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.