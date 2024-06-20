Источник: Антон Миранчук больше не хочет играть в чемпионате России

Полузащитник «Локомотива»не планирует продлевать контракт с клубом.

Действующее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня.

По информации «Матч ТВ», Антон хочет продолжить карьеру в Европе и больше не рассматривает варианты в России.

Отмечается, что у 28-летнего футболиста есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но пока что он надеется найти новую команду в Европе.

Источник утверждает, что Антон Миранчук хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.