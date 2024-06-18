«Локомотив» готов платить Миранчуку 15 млн рублей в месяц

в ближайшее время может продлить контракт с

По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб предложил 28-летнему футболисту контракт с зарплатой в 15 миллионов рублей в месяц.

Ранее «Локомотив» предлагал Миранчуку 10 миллионов рублей в месяц, но игрок ответил отказом.

Действующее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» истекает 30 июня.

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.