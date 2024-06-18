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    «Локомотив» готов платить Миранчуку 15 млн рублей в месяц

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    Антон Миранчук в ближайшее время может продлить контракт с «Локомотивом».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб предложил 28-летнему футболисту контракт с зарплатой в 15 миллионов рублей в месяц.

    Ранее «Локомотив» предлагал Миранчуку 10 миллионов рублей в месяц, но игрок ответил отказом.

    Действующее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» истекает 30 июня.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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