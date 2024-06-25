«Зенит» заплатит 18 млн евро за португальского полузащитника «Бенфики»

Полузащитник «Бешикташа»в скором времени станет игроком

По информации A Bola, санкт-петербургский заплатит за португальского футболиста 18 миллионов евро.

Источник отмечает, что половину этой суммы получит бывший клуб Жедсона лиссабонская «Бенфика».

Жедсон подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеша в 15 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Турции 29 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

До перехода в «Бешикташ» Жедсон Фернандеш играл за «Бенфику», «Тоттенхэм» и «Галатасарай».

Напомним, ранее «Зенит» подписал трех российских футболистов — защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, а также нападающего Максима Глушенкова.