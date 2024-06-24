Стали известны подробности тяжелой травмы Варги на Евро-2024

Нападающийи сборнойа избежал тяжелых последствий после жуткой травмы в матче группового этапа Евро-2024 с(1:0).

Напомним, что на 68-й минуте голкипер шотландской сборной Ангус Ганн столкнулся с Варгой. Тот упал на поле, у игрока появились конвульсивные движения. После этого его спрятали за ширмой от камер, оказались помощь и увезли на каталке.

«Во время столкновения Барни получил сотрясение мозга и потерял сознание. К моменту прибытия в машину скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где после обследования был составлен план лечения, согласно которому его прооперируют.

У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и если все пройдет хорошо, его выпишут уже в среду.

Что касается немецкого протокола первой помощи, я не хочу комментировать это, так как не знаю его подробно и ответственности за него не несу. Однако у меня была возможность навестить Барну в больнице, и я увидел, что он в руках профессионалов, ему уделяется много внимания», — цитирует врача «Ференцвароша» Гергели Панич пресс-служба венгерского клуба.