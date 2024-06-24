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    Фанат сборной ГерманииДневник Евро-2024. Венгрия вытянула себя за уши в плей-офф, Германия осталась первой, Нойер установил новый рекорд
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    Стали известны подробности тяжелой травмы Варги на Евро-2024

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    Нападающий «Ференцвароша» и сборной Венгрии Барнабаш Варга избежал тяжелых последствий после жуткой травмы в матче группового этапа Евро-2024 с Шотландией (1:0).

    Барнабаш Варга получил травму в матче с Шотландией
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    Барнабаш Варга получил травму в матче с Шотландией

    Напомним, что на 68-й минуте голкипер шотландской сборной Ангус Ганн столкнулся с Варгой. Тот упал на поле, у игрока появились конвульсивные движения. После этого его спрятали за ширмой от камер, оказались помощь и увезли на каталке.

    «Во время столкновения Барни получил сотрясение мозга и потерял сознание. К моменту прибытия в машину скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где после обследования был составлен план лечения, согласно которому его прооперируют.

    У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и если все пройдет хорошо, его выпишут уже в среду.

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    • Что касается немецкого протокола первой помощи, я не хочу комментировать это, так как не знаю его подробно и ответственности за него не несу. Однако у меня была возможность навестить Барну в больнице, и я увидел, что он в руках профессионалов, ему уделяется много внимания», — цитирует врача «Ференцвароша» Гергели Панич пресс-служба венгерского клуба.

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