Титов высказался о назначении Станковича в «Спартак»

Известный в прошлом футболиств эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о назначениина пост наставника столичной команды.

«Не знаю, в какой футбол будет играть Станкович. Не видел ни его "Црвену Звезду", ни "Ференцварош". Но ясно, что футбольный Мастер. Знает, как отдать, как завершить. Человек с головой. Поэтому, надеюсь, ему найдут игрока, который будет творить в центре поля. А точнее — думать головой, что очень важно в "Спартаке". Не знаю, как в сегодняшнем, поскольку позицию "диспетчера" здесь давно забыли», — сказал Титов.

Полностью интервью с Егором Титовым можете прочитать по этой ссылке.