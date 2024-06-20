1-й таймИспания — ИталияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаИспания — Италия. Онлайн
    Все новости спорта

    Титов высказался о назначении Станковича в «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Известный в прошлом футболист «Спартака» Егор Титов в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о назначении Деяна Станковича на пост наставника столичной команды.

    Егор Титов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Титов

    «Не знаю, в какой футбол будет играть Станкович. Не видел ни его "Црвену Звезду", ни "Ференцварош". Но ясно, что футбольный Мастер. Знает, как отдать, как завершить. Человек с головой. Поэтому, надеюсь, ему найдут игрока, который будет творить в центре поля. А точнее — думать головой, что очень важно в "Спартаке". Не знаю, как в сегодняшнем, поскольку позицию "диспетчера" здесь давно забыли», — сказал Титов.

  • Сербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»
  • Представляем нового главного тренера красно-белых
  • 17/05/2024

    • Полностью интервью с Егором Титовым можете прочитать по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ставим на голевое изобилие!
  • Испания — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Как Аргентина начнет защиту титула?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • И без Мбаппе можно забивать!
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хуркач — Гирон
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры