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    Испания — Италия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Испания — Италия

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    Центральный матч седьмого игрового дня Евро-2024 состоится сегодня в Гельзенкирхене. Сборная Испании сыграет с Италией в рамках второго тура группы B. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Испания

    Сборная Испании стартовала на Евро с уверенной победы над хорватами — 3:0. «Красная фурия» предрешила исход встречи еще до перерыва, забив все три мяча в первом тайме. Голы на счету Мораты, Руиса и Карвахаля.

    Отборочный турнир подопечные Луиса де ла Фуэнте прошли практически на одном дыхании, проиграв лишь раз в восьми матчах — Шотландии. За весь квалификационный этап испанцы забили 25 мячей и пропустили 5 голов в свои ворота.

    После матча с итальянцами сборной Испании предстоит завершать групповой этап встречей с Албанией. Эта игра состоится 24 июня на арене в Дюссельдорфе.

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    Италия

    Действующие чемпионы Европы начали защиту титула с непростой победы над сборной Албании — 2:1. Матч начался с шока для итальянцев. Полузащитник албанской сборной Недим Байрами отличился уже на 22-й секунде, побив рекорд самого быстрого гола на чемпионатах Европы. Сборную Италии не смутила такая дерзость от албанцев и уже к 16-й минуте «Скуадра Адзурра» вышла вперед благодаря голам Бастони и Бареллы.

    Отбор на Евро получился для итальянцев достаточно нервным. Подопечные Лучано Спаллетти смогли обеспечить себе путевку на турнир лишь в заключительном туре, сыграв вничью со сборной Украины (0:0).

    Помимо Испании и Албании в группе C также находится Хорватия. Именно с «шашечными» сборной Италии предстоит сыграть в заключительном матче группового этапа, который состоится 24 июня в Лейпциге.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в полуфинале Лиги наций сезона 2022/2023. В том матче испанцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в финал.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету сборной Испании 6 побед, итальянцы оказались сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Италия с коэффициентом 2.25.

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