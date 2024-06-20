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    Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новую версию рейтинга сборных.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Сборная России занимает 33-е место в обновленной версии рейтинга. Команда Валерия Карпина поднялась на две позиции благодаря победе над сборной Беларуси (4:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся 7 июня в Минске.

    Первое место по-прежнему занимает действующий чемпион мира сборная Аргентины. В топ-3 также входят Франция и Бельгия.

    Сборная Бразилии поднялась на одну строчку и теперь находится на четвертом месте.

    Топ-10 рейтинга ФИФА (версия от 20 июня 2024 года)
    fifa.com

    Напомним, российские сборные всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах.

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