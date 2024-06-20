Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Сборная России занимает 33-е место в обновленной версии рейтинга. Команда Валерия Карпина поднялась на две позиции благодаря победе над сборной Беларуси (4:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся 7 июня в Минске.
Первое место по-прежнему занимает действующий чемпион мира сборная Аргентины. В топ-3 также входят Франция и Бельгия.
Сборная Бразилии поднялась на одну строчку и теперь находится на четвертом месте.
Топ-10 рейтинга ФИФА (версия от 20 июня 2024 года)
fifa.com
Напомним, российские сборные всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах.