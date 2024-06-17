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    Писарев: Сборная Англии играет в скучный футбол

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    Известный тренер Николай Писарев прокомментировал победу сборной Англии над Сербией (1:0) в первом туре группового этапа Евро-2024.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Сербы могли бы посмелее начать матч, не так низко опускаться. А Англия скучная. И это при такой россыпи звезд. Она такой была и на предыдущем чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Это команда Саутгейта, к сожалению. Они так играют.

    Всё предопределил один гол. Катастрофическая ошибка Костича в позиционной атаке.

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    • Англии прочат чемпионство. Я считаю, что с такой скучной игрой они могут нарваться на хорошую команду и вылететь. Конечно, выйдут они из группы. Но участие в плей‑офф — это самое большое, что у них будет», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

    Во втором туре Англия сыграет с командой Дании, а Сербия встретится со сборной Словении. Оба матча пройдут 20 июня.

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