Гвардиол: Модрич все еще в безупречной физической форме

Защитник сборной Хорватиипрокомментировал карьерув главной команде страны.

«Я искренне надеюсь, что это не будет его последним крупным соревнованием. Ведь я вижу, что Модрич все еще в безупречной физической форме. Лука изменил траекторию развития хорватского футбола в целом, а также то, как другие страны смотрят на нашу национальную сборную. Он очень много дал сборной Хорватии.

Я думаю, что единственный способ почтить его наследие — пройти весь путь до конца на этом Евро и выиграть трофей. Он очень много сделал для национальной сборной, а также для нас, молодых игроков. Когда я впервые присоединился к команде, он оказал мне много поддержки и дал множество советов», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Хорватии на групповом этапе встретится с Италией, Испанией и Албанией.