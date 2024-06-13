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    Гвардиол: Модрич все еще в безупречной физической форме

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    Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал карьеру Луки Модрича в главной команде страны.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Я искренне надеюсь, что это не будет его последним крупным соревнованием. Ведь я вижу, что Модрич все еще в безупречной физической форме. Лука изменил траекторию развития хорватского футбола в целом, а также то, как другие страны смотрят на нашу национальную сборную. Он очень много дал сборной Хорватии.

    Я думаю, что единственный способ почтить его наследие — пройти весь путь до конца на этом Евро и выиграть трофей. Он очень много сделал для национальной сборной, а также для нас, молодых игроков. Когда я впервые присоединился к команде, он оказал мне много поддержки и дал множество советов», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.

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    • Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Хорватии на групповом этапе встретится с Италией, Испанией и Албанией.

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