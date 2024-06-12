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    Президент «Барселоны»: Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о текущей финансовой ситуации клуба.

    Жоан Лапорта — президент «Барселоны»
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    Жоан Лапорта — президент «Барселоны»

    «Мы приводим клуб в порядок в кратчайшие сроки, не подвергая риску модель владения. Пока я президент, "Барса" всегда будет принадлежать сосьос.

    Мы не импровизировали. Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути. На самом деле нам было очень трудно. Благодаря огромным усилиям и смелым решениям я с гордостью могу сказать, спустя три года у клуба наконец будет положительный баланс. Мы начали замечать ростки.

    У "Барсы" нет спада, мы находимся в фазе восстановления и уже видим плоды. На данный момент дела у клуба идут хорошо», — сказал Лапорта Marca.

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