Президент «Барселоны»: Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути

Президентвысказался о текущей финансовой ситуации клуба.

«Мы приводим клуб в порядок в кратчайшие сроки, не подвергая риску модель владения. Пока я президент, "Барса" всегда будет принадлежать сосьос.

Мы не импровизировали. Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути. На самом деле нам было очень трудно. Благодаря огромным усилиям и смелым решениям я с гордостью могу сказать, спустя три года у клуба наконец будет положительный баланс. Мы начали замечать ростки.

У "Барсы" нет спада, мы находимся в фазе восстановления и уже видим плоды. На данный момент дела у клуба идут хорошо», — сказал Лапорта Marca.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Барселоне».