Киммих может перейти в «Барселону» на правах свободного агента

Полузащитникможет подписать контракт сследующим летом. Об этом сообщает Sport Bild.

Стало известно, что руководство и тренерский штаб «Барселоны» намерены уговорить Киммиха отказаться от продления контракта с «Баварией», чтобы игрок перешел в стан «сине-гранатовых» бесплатно.

В «Барселоне» ожидают, что руководство «Баварии» попросить завышенную сумму за трансфер игрока, действующее соглашение с которым рассчитано до лета 2025-го года.

В прошедшем сезоне Киммих провел за «Баварию» 42 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.