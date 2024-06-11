Талалаев высказался о возможном переходе Джикии в «Химки»

Главный тренер «Химок»подтвердил, что хотел бы видеть в команде бывшего защитника «Спартака»

Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Мы ищем центрального защитника. Если дойдет до серьезных переговоров, ключевое слово будет за самим футболистом и за возможностями нашего клуба. Поэтому не стал бы опережать события.

Как и в случае с Дзюбой, телефон мой Джикия или знает, или легко сможет найти», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Джикия провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в следующем сезоне «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге.