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    Талалаев высказался о возможном переходе Джикии в «Химки»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подтвердил, что хотел бы видеть в команде бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикию.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

    «Мы ищем центрального защитника. Если дойдет до серьезных переговоров, ключевое слово будет за самим футболистом и за возможностями нашего клуба. Поэтому не стал бы опережать события.

    Как и в случае с Дзюбой, телефон мой Джикия или знает, или легко сможет найти», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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    • В сезоне-2023/2024 Джикия провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, в следующем сезоне «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге.

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