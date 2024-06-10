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    Талалаев — о Дзюбе и его возможном трансфере в «Химки»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал возможное подписание Артема Дзюбы и рассказал, что для этого необходимо сделать.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый. Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил.

    Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведён без моего ведома, то единственное, что он будет делать — бегать в стороне. Иной выход — придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много.

    Не будет ли повторения истории про наш телефонный разговор и просмотр в "Торпедо"? А вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился. Если он изменился в лучшую сторону, повторю ещё раз, мой телефон знает каждый.

    А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артем тогда сам звонил. Мы тогда с ним всё обсудили достаточно чётко, — цитирует Талалаева "Матч ТВ".

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    Последним клубом Дзюбы был "Локомотив", который он покинул по окончании сезона. Андрей Талалаев уже делал предложение Дзюбе о переходе, когда возглавлял московское "Торпедо".

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