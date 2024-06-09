Сакки: Италия сможет удивить на Евро, Спаллетти находится на своем месте

Известный итальянский специалиствысказался о перспективах сборной Италии на предстоящем Евро-2024.

«Больше всего меня успокаивает присутствие Спаллетти. Я считаю, что он отличный тренер, способный обеспечить хороший игровой план и привнести стиль игры в свои команды, он продемонстрировал это в "Наполи". Я также верю, что, если ребята будут должным образом следовать его указаниям на Евро, Италия сможет нас удивить.

Не удивлюсь, если команда возьмет хороший темп уже на старте. Сначала мы сыграем с Албанией, затем с Испанией и Хорватией. Ко всем сборным нужно проявлять максимальное уважение, играть серьезно и решительно.

Работа тренера сложна. У него не так уж много времени на подготовку к такому сложному турниру, как Евро, но я убежден, что Спаллетти — правильный человек, который находится на своем месте», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы Италия стала победителем, в финале обыграв Англии в серии пенальти. На Евро-2024 итальянцы на групповом этапе сыграют против Албании, Испании и Хорватии.