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    Сакки: Италия сможет удивить на Евро, Спаллетти находится на своем месте

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    Известный итальянский специалист Арриго Сакки высказался о перспективах сборной Италии на предстоящем Евро-2024.

    Арриго Сакки
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    Арриго Сакки

    «Больше всего меня успокаивает присутствие Спаллетти. Я считаю, что он отличный тренер, способный обеспечить хороший игровой план и привнести стиль игры в свои команды, он продемонстрировал это в "Наполи". Я также верю, что, если ребята будут должным образом следовать его указаниям на Евро, Италия сможет нас удивить.

    Не удивлюсь, если команда возьмет хороший темп уже на старте. Сначала мы сыграем с Албанией, затем с Испанией и Хорватией. Ко всем сборным нужно проявлять максимальное уважение, играть серьезно и решительно.

    Работа тренера сложна. У него не так уж много времени на подготовку к такому сложному турниру, как Евро, но я убежден, что Спаллетти — правильный человек, который находится на своем месте», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

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    • Напомним, что на прошлом чемпионате Европы Италия стала победителем, в финале обыграв Англии в серии пенальти. На Евро-2024 итальянцы на групповом этапе сыграют против Албании, Испании и Хорватии.

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