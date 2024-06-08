На пути к Евро. Без фейерверка на первом матче, Модрич дал урок португальцам, сербы повозили шведов

До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось меньше недели. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

Товарищеские матчи

Швейцария и Австрия провели междусобойчик в преддверии старта Евро-2024 и сыграли вничью со счетом 1:1.

Сборные выставили составы близкие к оптимальным, и первый тайм получился гораздо ярче второго. Именно в стартовые 45 минут и были забиты оба мяча.

Швейцария — Австрия globallookpress.com

Счет открыла звезда «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер, а за швейцарцев отличился ветеран Силван Видмер.

После перерыва игра успокоилась, а на поле вышли многие резервисты, которые не смогли изменить соотношение сил.

Сборная Швеция, которая в этот раз мимо Евро, потерпела разгромное от сборной Сербии со счетом 0:3.

Интересно, что хозяева владели инициативой на поле, создали больше моментов, но сербы были конкретнее при завершении атак и смогли трижды поразить ворота игрока «Астон Виллы» Робина Ольсена.

Голы забивали Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович и ветеран Душан Тадич. Эта троица в очередной раз подтвердила свой уровень и статус, пусть сейчас играет и не в европейских клубах.

Швеция — Сербия globallookpress.com

Португалия неожиданно проиграла у себя дома Хорватии — 1:2.

Роберто Мартинес выставил смешанный состав, где не нашлось места Криштиану Роналду, Диогу Жоте и Рафаэлю Леау, тогда как Златко Далич бросил в бой всех сильнейших, в том числе и суперветерана Луку Модрича.

Именно 38-летний полузащитник «Реала» открыл счет на 8-й минуте матча, реализовав пенальти.

Португалия — Хорватия globallookpress.com

На 48-й минуте счет сравнял нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота, появившийся на поле после перерыва, но последнее слово все равно осталось за хорватами. На 56-й минуте долговязый форвард «Мальорки» Анте Будимир поставил точку в матче.

Дания неожиданно легко победила своих соседей Норвегию — 3:1.

Уже в первом тайме игроки АПЛ Пьер-Эмиль Хейберг и Янник Вестергор сделали комфортную разницу в два мяча для своей сборной.

Дания — Норвегия globallookpress.com

Эрлинг Холанн смог сократить отставание в середине второго тайма, но концовка осталась за датчанами, на исходе матча точку поставил ветеран Юссуф Поульсен.

Бельгия легко разобралась с Люксембургом — 3:0.

Главным героем встречи стал Ромелу Лукаку, оформивший дубль. Также в концовке встречи отличился Леандро Троссард.

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско не стал экспериментировать с составом, а бросил в бой всех сильнейших, поэтому преимущество над соперником было просто подавляющим.

Бельгия — Люксембург globallookpress.com

Испания вдоволь покуражилась со сборной Северной Ирландии — 5:1.

Дав забить британцам в самом начале встречи, испанцы не только легко сравняли счет, а уже в первом тайме отгрузили четыре мяча. Главным героем матча стал полузащитник «Барселоны» Педри, забивший дважды. Также голы у Альваро Мораты, Фабиана Руиса и Микеля Оярсабаля.

Наставник «фурии роха» Луис де ла Фуэнте не стал нагружать основу и заменил большую часть ведущих футболистов, именно это помешало избежать Северной Ирландии совсем уж неприличного счета.

Испания — Северная Ирландия globallookpress.com

Также стоит отметить еще два матча с участниками финала Евро-2024.

Венгрия разгромила Израиль со счетом 3:0, а Словения не смогла переиграть Болгарию — 1:1.

Составы

Сразу несколько сборных объявили окончательные составы на главный турнир лета.

Дидье Дешам не стал вносить никаких изменений в заявку сборной Франции, поедут все игроки, внесенные в предварительный список.

Заявка сборной Франции x.com

Шотландцы также назвали окончательный состав на турнир.

Заявка сборной Шотландии x.com

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль также обошелся без неожиданностей, в составе из 26 футболистов присутствуют все главные звезды: Георгий Мамардашвили, Жорж Микаутадзе и Хвича Кварацхелия.

Наставник Бундестим Юлиан Нагельсман тоже определился с окончательной заявкой. В ней всего одно изменение по сравнению с предварительным составом. Неожиданно «отцеплен» вратарь Александр Нюбель из «Штутгарта», зато остался Оливер Бауманн из «Хоффенхайма».

Заявка сборной Германии x.com

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн уже высказался, что потолком этой команды является лишь полуфинал. Согласны ли с таким результатом игроки Бундестим на домашнем турнире большой вопрос?

Травмы

По словам Гарета Саутгейта, получивший травму в игре с Исландией защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз должен в скором времени вернуться в строй.

Джон Стоунз globallookpress.com

«Мы думаем, что с ним, вероятно, всё в порядке, но мы не хотели рисковать, учитывая то, что нас ожидает», — цитирует наставника сборной Англии Evening Standard.

Мартинес — о влиянии Криштиану

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес находится в восторге от лидерских качеств Криштиану Роналду.

«В мировом футболе нет другого такого игрока, который может дать раздевалке то, что дает Криштиану. Это будет его шестой чемпионат Европы. Роналду — единственный, кто сыграл на пяти.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Мы говорим об уникальном для мирового футбола достижении, и этот опыт важен. Кроме того, на поле есть и другие игроки, которые должны принимать решения. Криштиану готов помочь и отдать все, что в его силах», — приводит слова Мартинеса ESPN.

Фейерверка не будет?

С неожиданной проблемой на матче открытия Евро-2024 столкнулись организаторы турнира.

Власти Мюнхена, где запланирован первый матч турнира, не дают пока разрешение УЕФА на проведение праздничного фейерверка, сообщает Bayern&Germany.

УЕФА на матче открытия 14 июня Германия — Шотландия намерены около 60 фейерверков на стадионе «Альянц-Арена», но градоначальники столицы Баварии не спешат с одобрением данного мероприятия.

Что смотреть завтра?

В воскресенье, 9 июня, пройдут четыре матча с участием финалистов чемпионата Европы 2024 года.

Главное внимание будет приковано к игре действующего обладателя трофея сборной Италии, которая сразится с Боснией и Герцеговиной и к матчу Франция — Канада.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Также сыграют Черногория — Грузия и Словакия — Уэльс.

Маховик Евро-2024 начинает постепенно раскручиваться!