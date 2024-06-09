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    Продолжит ли Италия серию поражений Боснии?

    Италия — Босния и Герцеговина. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2024 года

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    Давиде Фраттези
    В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Италия — Босния и Герцеговина. Начало — 21:45 (мск). Италия — Босния и Герцеговина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2024 года

    Италия

  • Рим
    •  Италия 21:45 Босния и Герцеговина

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
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    Италия

    Турнирное положение: Италия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам восьми игр отбора команда набрала 14 очков и отстал от победителя Англии на шесть баллов и опередила ближайшего преследователя Украину по дополнительным показателям.

    Италия — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече на своем поле разошлась миром с Турцией со счетом 0:0.

    Эта ничья прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на товарищеские встречи этого года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Италия ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

    Такие результаты, безусловно, говорят о хорошей форме хозяев, которые готовятся к старту континентального первенства.

    Давиде Фраттези — лучший бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: Босния и Герцеговина не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого заняла предпоследнее, пятое место в группе.

    По итогам 10-ти матчей команда набрала девять баллов. В то же время, пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в полуфинале от Украины (1:2).

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Англии (0:3) на чужом поле.

    Это поражение продлило серию поражений коллектива до пяти поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства, включая плей-офф, и контрольные игры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 11 матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Босния и Герцеговина выиграла лишь дважды при девяти поражениях.

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    Очевидно, что такая форма вряд ли сулит гостям даже ничью, хотя смена тренера после провала в отборе на Евро-2024 все же может позволить им дать бой фавориту.

    Раде Крунич — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Италии забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Италии хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти последних матчах Боснии и Герцеговины было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.10, победа Боснии и Герцеговины — в 10.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в трех из пяти их последних матчей на выезде.

    И хотя этот расклад сыграл лишь в одном из четырех последних матчей хозяев, их статус фаворита позволяет рассчитывать на такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти последних матчах гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: Италия выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

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    Италия — Босния и Герцеговина. В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Италия — Босния и Герцеговина. Начало — 21:45 (мск). / Ставка и прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина с коэффициентом 1.87.
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