ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан Тадич поражает ворота шведовНа пути к Евро. Без фейерверка на первом матче, Модрич дал урок португальцам, сербы повозили шведов
  • 00:21
    • Испания разгромила Северную Ирландию
  • 00:50
    • «Брайтон» может назначить тренером 31-летнего немца
  • 00:13
    • «Локомотив» готов продать Баринова
  • 22:51
    • Дубль Лукаку помог Бельгии обыграть Люксембург
  • 22:22
    • Гол Холанна не помог сборной Норвегии обыграть Данию
    Все новости спорта

    «Брайтон» может назначить тренером 31-летнего немца

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион АПЛ Футбол Англии Санкт-Паули Бундеслига Футбол Германии
    Клуба английской Премьер-лиги «Брайтон» неожиданно рассматривает на пост главного тренера 31-летнего Фабиана Хюрцелера, сообщает Фабрицио Романо.

    Фабиан Хюрцелер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Хюрцелер

    Сейчас молодой наставник возглавляет «Санкт-Паули», который сенсационно в этом сезоне выиграл Бундеслигу 2 и впервые за долгое время вернулся в элитный немецкий дивизион (спустя 13 лет).

    Руководство «чаек» уже вступило в переговоры с Хюрцелером, и почти договорилось об условиях личного контракта, а сейчас решает вопрос с суммой компенсации «Санкт-Паули».

    Фабиан Хюрцелер стал главным тренером в конце 2022 года, это его первая работа во взрослой команде на таком уровне.

    По окончании этого сезона «Брайтон» покинул итальянец Робето Де Дзерби, работавший с командой с сентября 2022 года. Минувший сезон в АПЛ «чайки» завершили на 11-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зверев сокрушит Алькараса в финале «Ролан Гаррос»?
  • Зверев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Продолжит ли Италия серию поражений Боснии?
  • Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Бразильцы медлить не будут!
  • Мексика — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Черногория — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кто выйдет из группы F Евро-2024
  • Футбол
  • 20/06/2024 в 00:01
    •  2.01
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Понте-Прета
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры