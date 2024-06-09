«Брайтон» может назначить тренером 31-летнего немца

Клуба английской Премьер-лигинеожиданно рассматривает на пост главного тренера 31-летнего, сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас молодой наставник возглавляет «Санкт-Паули», который сенсационно в этом сезоне выиграл Бундеслигу 2 и впервые за долгое время вернулся в элитный немецкий дивизион (спустя 13 лет).

Руководство «чаек» уже вступило в переговоры с Хюрцелером, и почти договорилось об условиях личного контракта, а сейчас решает вопрос с суммой компенсации «Санкт-Паули».

Фабиан Хюрцелер стал главным тренером в конце 2022 года, это его первая работа во взрослой команде на таком уровне.

По окончании этого сезона «Брайтон» покинул итальянец Робето Де Дзерби, работавший с командой с сентября 2022 года. Минувший сезон в АПЛ «чайки» завершили на 11-м месте.