Нагельсман высказался о выборе состава сборной Германии на Евро-2024

Отметим, что из предварительной заявки исключен только вратаря Александр Нюбель.

«Само решение никак не связано с игрой Алекса. Он отлично влился в коллектив и хорошо работал на тренировках. В конце концов, у нас есть некоторые неясности с Сане — мы не знаем, какую нагрузку он может выдержать.

Преимущество вратарской позиции в том, что если кто-то получает травму, то в любой момент можно сделать замену. Такого не скажешь о полевых футболистах. Поэтому мы предпочитаем иметь еще одного полевого игрока с прицелом на Лероя, который сейчас близок к оптимальной форме», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.