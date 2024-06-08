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    Назван окончательный состав сборной Германии на Евро-2024

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    Стал известен итоговый состав сборной Германии на чемпионат Европы.

    Сборная Германии
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    Сборная Германии

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

    Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).

    Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

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    Сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

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