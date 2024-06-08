Назван окончательный состав сборной Германии на Евро-2024

Стал известен итоговый состав сборной Германии на чемпионат Европы.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Отметим, что из предварительной заявки тренер Юлиан Нагельсманн исключил только вратаря Александр Нюбеля.

Сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.