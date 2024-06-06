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    Сборная России может провести товарищеский матч с Венгрией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Венгрии Товарищеские матчи РФС
    Российский футбольный союз ведет переговоры с Венгерской футбольной федерацией о проведении товарищеского матча между национальными командами. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    При этом отмечается, что матч между сборными России и Венгрии состоится не раньше 2025 года.

    «Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами.

    Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд. В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», — приводит слова Дюкова ТАСС.

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    • Ранее стало известно, что сборная России больше не сыграет с командами из Европы в 2024 году.

    В этом году сборная России до сих пор провела лишь один товарищеский матч, в котором разгромила команду Сербии (4:0).

    На 7 июня у команды Валерия Карпина запланирована встреча со сборной Беларуси. Игра состоится в Минске.

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