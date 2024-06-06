Сборная России может провести товарищеский матч с Венгрией

Российский футбольный союз ведет переговоры с Венгерской футбольной федерацией о проведении товарищеского матча между национальными командами. Об этом сообщил президент РФС

При этом отмечается, что матч между сборными России и Венгрии состоится не раньше 2025 года.

«Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами.

Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд. В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная России больше не сыграет с командами из Европы в 2024 году.

В этом году сборная России до сих пор провела лишь один товарищеский матч, в котором разгромила команду Сербии (4:0).

На 7 июня у команды Валерия Карпина запланирована встреча со сборной Беларуси. Игра состоится в Минске.