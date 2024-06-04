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    Генсек РФС: Сборная России должна играть порядка десяти матчей в год

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, сколько матчей должна проводить сборная России за календарный год.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Порядка десяти игр в год. В прошлом году нам удалось сыграть восемь (учитывая матчи с молодежной сборной Египта, — прим.), в этом уже будет сложно достичь такого показателя.

    Можно, но сложно, потому что за два окна мы сыграем только два матча, больше не планируем. Нет самоцели играть минимум 8–10 матчей.

    Если сборная проведет меньше игр, то ничего не пропадет. Естественно, мы хотим играть с сильными соперниками и как можно больше игр. Это то, на что мы ориентируемся», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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