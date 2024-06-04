Генсек РФС: Сборная России должна играть порядка десяти матчей в год

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)рассказал, сколько матчей должна проводить сборнаяза календарный год.

«Порядка десяти игр в год. В прошлом году нам удалось сыграть восемь (учитывая матчи с молодежной сборной Египта, — прим.), в этом уже будет сложно достичь такого показателя.

Можно, но сложно, потому что за два окна мы сыграем только два матча, больше не планируем. Нет самоцели играть минимум 8–10 матчей.

Если сборная проведет меньше игр, то ничего не пропадет. Естественно, мы хотим играть с сильными соперниками и как можно больше игр. Это то, на что мы ориентируемся», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сборная России больше не сыграет с командами из Европы в 2024 году.

В 2024 году сборная России до сиз пор провела один товарищеский матч, в котором разгромила команду Сербии (4:0).

На 7 июня у команды Валерия Карпина запланирована встреча со сборной Беларуси. Игра состоится в Минске.