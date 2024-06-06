Мэддисон — об исключении из заявки сборной Англии: Думал, что для меня найдется место в команде из 26 игроков

Полузащитник сборной Англиивысказался о невключении в итоговую заявку на Евро-2024.

«Слово "опустошённость" не совсем подходит. Я хорошо тренировался и усердно работал всю неделю. Но если быть честным с самим собой, моя форма в "Тоттенхэме" после восстановления от травмы была не на том уровне, котором могла бы быть, что могло побудить Гарета Саутгейта принять такое решение.

Я думал, что для меня найдется место в команде из 26 игроков, поскольку чувствую, что привношу в игру что-то новое, плюс я стабильно играл в отборе к Евро-2024. Однако тренер принял решение, и я должен уважать это. Я вернусь, я не сомневаюсь. Желаю ребятам удачи в Германии, ребятам, которых я буквально называю своими лучшими друзьями. Я искренне надеюсь, что футбол вернётся домой», — написал Мэддисон на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Сербии, Дании и Словении.