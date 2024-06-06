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    Газзаев: Семак показал настоящее искусство тренера

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    Известный тренер Валерий Газзаев возмущен тем, что лучшим тренером сезона в РПЛ был признан Марцел Личка из московского «Динамо».

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Динамо» под руководством Лички заняло третье место в минувшем чемпионате России. Чемпионом шестой год подряд стал «Зенит» Сергея Семака.

    «Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку?

    Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка. Вообще-то за такие результаты увольняют.

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    • Как можно допускать такие ошибки, какие совершило "Динамо"? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого "Динамо" проиграло "Краснодару".

    Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака — хотя бы в тройку в России введем!

    Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

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