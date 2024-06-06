Газзаев: Семак показал настоящее искусство тренера

Известный тренервозмущен тем, что лучшим тренером сезона в РПЛ был признаниз московского

«Динамо» под руководством Лички заняло третье место в минувшем чемпионате России. Чемпионом шестой год подряд стал «Зенит» Сергея Семака.

«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку?

Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка. Вообще-то за такие результаты увольняют.

Как можно допускать такие ошибки, какие совершило "Динамо"? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого "Динамо" проиграло "Краснодару".

Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака — хотя бы в тройку в России введем!

Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».