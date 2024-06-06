На пути к Евро. Проблемы Англии, травмы Шотландии, Хорватия в Ватикане

До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось чуть больше недели. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

Товарищеские матчи

С 3 по 5 июня национальные сборные, которые сыграют на Евро-2024 провели первую порцию товарищеских матчей — чтобы определиться с окончательным составом заявки на турнир, а если эта проблема уже решена — чтобы команда получше сыгралась и набрала тонус перед стартом турнира. В понедельник, 3 июня, свои матчи провели одни из главных фаворитов турнира англичане, а также команда Германии, которая выступает в роли хозяйки Евро.

Сборная Англии принимала на арене «Сент-Джеймс Парке» команду Боснии и Герцеговины. Гаррет Саутгейт решает задачу по сокращению раздутой до 33 человек предварительной заявки и встреча с боснийцами определенно дала ему пищу для размышлений. Первый тайм матча в Ньюкасле был довольно спокойным, если не сказать вялым и единственным светлым пятном стал Эберечи Эзе, полноправно дебютировавший в стартовом составе. Вингер «Кристал Пэласа» блистал каждый раз, когда получал мяч, вскрывая бреши в плотной обороне гостей. Он покинул поле, не забив гол, но вполне вероятно заработав путевку в Германию.

Этого нельзя сказать об Олли Уоткинсе, который не смог убедить, что годится на роль дублера Гарри Кейна. Игрок «Астон Виллы» не участвовал в наращивании атак и почти не видел мяча, так что его замена на исходе часа стала приговором. Как раз перед этим англичанам удалось заработать пенальти и вскрыть игру с Боснией, а потом на поле вышла «кавалерия»: Кейн, Джек Грилиш и Джеймс Мэддисон. В результате шикарный удар Трента Александер-Арнольда и поучерский гол Кейна принесли крупную победу.

Англия — Босния globallookpress.com

Германия и Украина в товарищеском матче на «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге решали свои задачи. Гости готовились к предстоящему матчу с Бельгией, играя вторым номером с тремя центральными защитникам и при этом полагаясь в контратаках на свои сильные стороны — стремительных Мудрика и Цыганкова на флангах. Немцы же в преддверии матча открытия с Шотландией работали над владением и противодействием «автобусу» в обороне.

В итоге, хотя матч завершился без забитых мячей, скучно не было — голкипер украинцев Анатолий Трубин несколько раз потащил сложные мячи, в одном из эпизодов штанга помогла команде Сергея Реброва, а в концовке матча Мануэль Нойер едва не оформил дичайший привоз в свои ворота — мало того, что на последних минутах встречи он оказался в центральном круге, так еще и сделал неточную передачу налево, которую перехватил Ярмоленко, выведя Довбика на пустые ворота. Вратаря Бундестим от позора спас офсайд у бомбардира «Жироны».

Мануэль Нойер не только привозил, но и спасал globallookpress.com

Во вторник сборная Португалия без Криштиану Роналду победила на своем поле Финляндию со счетом 4:2. Хозяева доминировали в первом тайме и к 55-й минуте вели со счетом 3:0, но сбросили ногу с газа и едва не упустили победу когда вышедший на замену Теему Пукки забил дважды и устроил Португалии нервный финал. Роберто Мартинеса проверил в деле ближайший резерв, который, как добавил наставнику Португалии приятной головной боли. Особенно ярко выступил 21-летний крайний нападающий «Порту» Франсишку Консейсау, который хоть сам и не забил, но при этом заработал пенальти для Диогу Жоты и оформил два ассиста на Бруну Фернандеша.

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В Болонье 4 июня прошла тренерская дуэль двух итальянских тренеров — Лучано Спаллетти со сборной Италии принимал турецкую команду Винченцо Монтеллы. Матч закончился со счетом 0:0 и в отличие от встречи Германии и Украины был скуп на опасные моменты, хотя роли у команды были примерно теми же — итальянцы контролировали мяч, а турки уповали на контрвыпады. Встреча была довольно равной, оба соперника не слишком выкладывались, но в убытке в итоге оказались турки — в конце первого тайма защитник Озан Кабак получил травму и может пропустить турнир.

Мбаппе против Люксембурга globallookpress.com

В среду, 5 июня фавориты предстоящего Евро обижали футбольных «карликов» — сборная Франции крупно обыграла Люксембург со счетом 3:0, а сборная Испании знатно размялась на команде Андорры, отгрузив сопернику пять безответных мячей. Впрочем, не все так однозначно, по крайней мере в случае с «Трехцветными».

Не зря говорят, что в футбол сейчас научились играть все (ну или почти все) — люксембуржцы оказали достойное сопротивление сборной Франции в Метце. Гости сдерживали мощную атаку Франции весь первый тайм — лишь перед перерывом Рандаль Коло Муани распечатал ворота соперника, замкнув заброс Килиана Мбаппе. Во втором тайме дело пошло веселее и на исходе часа игры новоиспеченный игрок «Реала» ассистировал защитнику «Марселя» Клоссу, а под конец матча забил и сам. Гол и два ассиста — хороший итог матча для Мбаппе, если, конечно, забыть о количестве моментов, которые он не реализовал.

Испания — Андорра globallookpress.com

А в испанском Бадахосе тоже все было не так гладко — Луис де ла Фуэнте провел серьезную ротацию и в первом тайме «дал дорогу молодым», выпустив среди прочих Алекса Баэна, Педри, Феррана Торреса и Пау Кубарси. Последний и организовал единственный в первом тайме гол, отдав передачу на бывшего нападающего «Ньюкасла» и «Лестера» Айозе Переса.

После перерыва на поле вышел опытный полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль, который за 20 минут оформил хет-трик, сняв все вопросы. Победную точку поставил Ферран Торрес, которому ассистировал еще один молодой каталонский талант Фермин Лопес.

Составы

Одним из наиболее ожидаемых событий перед любым крупным турниром всегда является объявление состава сборной каждой страны. По регламенту ЧЕ-2024 в заявке каждой сборной на финальный турнир может быть от 23 до 26 футболистов (три из них — вратари), при этом заявки на матчи турнира рассчитаны на 23 игрока.

Все тренеры уже назвали свои предварительные составы, которые, как правило, на 4-6 человек превышают заданные рамки. Товарищеские матчи перед турниром должны помочь сделать окончательный выбор и времени осталось немного — крайний срок подачи списка — 00:59 7 июня по московскому времени. Но даже после того, как списки поданы, в них могут быть внесены изменения до стартового матча сборной на чемпионате Европы в случае травмы или болезни.

Также свои окончательные составы уже назвали среди прочих сборные Франции, Нидерландов, Чехии, Бельгии, Сербии, Турции, Португалии, Дании, Венгрии и Грузии. Но ряд команд, включая главных фаворитов турнира, все еще проводит окончательную доводку.

Состав сборной Нидерландов x.com/OnsOranje

И если главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну надо лишь решить, кого из четырех отличных голкиперов вычеркнуть из списка (при том что он уже решил, что первым номером снова будет Мануэль Нойер), то у наставника английской команды Гарета Саутгейта задача архисложная — выбрать семь игроков, которых он оставит дома (по свежим слухам, одним из отцепленных может стать хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон).

Календарь и таблица Евро-2024

Также ломают голову над тем, кто лишний, тренер сборной Италии Лучано Спаллетти и ряд других специалистов. В расширенной заявке сборной Швейцарии и вовсе 38 человек — надо отчислить почти треть состава.

Травмы

Серьезные потери несет в последние пару дней сборная Шотландии — сначала из-за травмы выбыл нападающий «КРП» Линдон Дайкс, который был ключевым игроком команды в отборе, а затем к нему в лазарете присоединился молодой вингер «Ливерпуля» Бен Доак.

Стив Кларк, чтобы восполнить потери, вызвал 21-летнего дебютанта Томми Конвея из «Бристоля».

Джорджо Скальвини globallookpress.com

Накануне товарищеских матчей потерю понесла и сборная Италии — в последнем матче сезона, перенесенной встрече с «Фиорентиной», тяжелую травму получил защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини, порвавший «кресты» за пять минут до конца матча. 20-летний футболист, который покидал поле в слезах, уже перенес операцию.

Как уже упоминалось выше, турецкий защитник Озан Кабак получил травму колена в матче с Италией. Игрока «Хоффенхайма» уносили с поля на носилках, так что не исключено, что он пролетает мимо Евро.

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