Роналду, Фернандеш, Силва и другие: стала известна заявка сборной Португалии на Евро-2024

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра («ПСЖ»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жуан Невеш («Бенфика»), Жуан Палхинья («Фулхэм»), Отавио Монтейро («Аль-Насср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»).
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Насср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамос («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нето («Вулверхэмптон Уондерерс»), Рафаэль Леау («Милан»).
На групповой стадии турнира сборная Португалии сыграет с командами Финляндии, Хорватии и Ирландии.