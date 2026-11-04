5 ноября в четвёртом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм». Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Кристал Пэлас» занимает 15-е место, набрав 4 очка.
Последние матчи: в матчах Лиги Европы английский клуб одержал победу над польским «Лехом» (4:0), сыграл вничью с турецким «Бешикташем» (2:2) и потерпел поражение в матче против «Лиона» (2:3).
Не сыграют: Чади Риад, Такехиро Томиясу.
Состояние команды: в последних матчах «Кристал Пэлас» одержал одну победу, сыграл в одной встрече вничью и потерпел три поражения.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Хоффенхайм» занимает 23-е место, набрав 3 пункта.
Последние матчи: немецкий клуб одержали победу над «Лионом» (3:0), а также проиграл «Бешикташу» (2:3) и ОФИ (0:2).
Не сыграют: Бамбасе Конте, Валентин Гендрё, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Патрик Виммер.
Состояние команды: в последних матчах «Хоффенхайм» одержал три победы и потерпел два поражения, при этом забив 9 голов и пропустив 4 мяча.
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в Лиге Европы
- «Хоффенхайм» занимает 23-е место в Лиге Европы
- «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кристал Пэласа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Хоффенхайма» — 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.40.
Прогноз: Обе команды умеют и любят играть в открытый футбол, можно предположить, что «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм» сыграют первым номером и не будут задерживать мяч в центральной части поля. Учитывая, что команды забивают довольно много, то можно ожидать нового результативного футбола.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.
Прогноз: В таком матче судьбу может решить всего одна атака, а в среднем за игру «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм» забивают по 2 мяча.
Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 4.00.