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прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы, ставка за 1.82

5 ноября в четвёртом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм». Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Кристал Пэлас» занимает 15-е место, набрав 4 очка.

Последние матчи: в матчах Лиги Европы английский клуб одержал победу над польским «Лехом» (4:0), сыграл вничью с турецким «Бешикташем» (2:2) и потерпел поражение в матче против «Лиона» (2:3).

Не сыграют: Чади Риад, Такехиро Томиясу.

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Состояние команды: в последних матчах «Кристал Пэлас» одержал одну победу, сыграл в одной встрече вничью и потерпел три поражения.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Хоффенхайм» занимает 23-е место, набрав 3 пункта.

Последние матчи: немецкий клуб одержали победу над «Лионом» (3:0), а также проиграл «Бешикташу» (2:3) и ОФИ (0:2).

Не сыграют: Бамбасе Конте, Валентин Гендрё, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Патрик Виммер.

Состояние команды: в последних матчах «Хоффенхайм» одержал три победы и потерпел два поражения, при этом забив 9 голов и пропустив 4 мяча.

На что ставят в матче Кристал Пэлас — Хоффенхайм Букмекерские коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Хоффенхайм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в Лиге Европы

«Хоффенхайм» занимает 23-е место в Лиге Европы

«Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кристал Пэласа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Хоффенхайма» — 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.40.

Прогноз: Обе команды умеют и любят играть в открытый футбол, можно предположить, что «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм» сыграют первым номером и не будут задерживать мяч в центральной части поля. Учитывая, что команды забивают довольно много, то можно ожидать нового результативного футбола.

1.82 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Кристал Пэлас» — «Хоффенхайм» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В таком матче судьбу может решить всего одна атака, а в среднем за игру «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайм» забивают по 2 мяча.

4.00 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Кристал Пэлас» — «Хоффенхайм» принесёт прибыль 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 4.00.