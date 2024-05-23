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    Доннарумма, Эль-Шаарави и Кьеза — в составе сборной Италии на Евро-2024

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    Стал известен расширенный состав сборной Италии на чемпионат Европы 2024-го года.

    Стефан Эль-Шаарави — нападающий «Ромы» и сборной Италии
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    Стефан Эль-Шаарави — нападающий «Ромы» и сборной Италии

    Состав сборной Италии на Евро-2024:

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мере («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

    Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Турин»), Алессандро Буонджорно («Турин»), Риккардо Калафиори («Болонья»), Андреа Камбьясо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)., Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);

    Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджиоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Эллада Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Самуэле Риччи («Турин»);

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    • Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

    Напомним, что чемпионат Европы начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.

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