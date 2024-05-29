Ван Дейк, Вейналдум и Депай поедут на Евро-2024

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Фото: globallookpress.com
Состав нидерландской сборной на Евро-2024:
Вратари: Барт Вербрюгген, Марк Флеккен, Юстин Бейло.
Защитники: Натан Аке, Дейли Блинд, Маттейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Лютсхарел Гертрейда, Жереми Фримпонг, Стефан де Врей, Дензел Думфрис, Микки ван де Вен.
Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Йоей Верман, Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Тён Копмейнерс, Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен.
Нападающие: Стивен Бергвейн, Брайан Бробби, Ваут Вегорст, Мемфис Депай, Дониэлл Мален, Хави Симонс.
Напомним, что чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня в Германии. Завершится турнир 14-го июля. Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Польшей, Францией и Австрией.