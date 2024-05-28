Сборная Чехии назвала состав на Евро-2024

Вратари: Индржих Станек («Славия Прага»), Матей Коварж («Байер»), Витезслав Ярош («Штурм»).
Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм Юнайтед»), Давид Зима, Томаш Голеш, Давид Доудера, Мартин Витик, Ладислав Крейчи, Томаш Влчек (все — «Славия» Прага), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Робин Хранац («Виктория Плзень»).
Полузащитники: Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв, Павел Шульц (оба — «Виктория» Плзень), Матей Юрасек, Лукаш Провод (оба — «Славия» Прага), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»).
Нападающие: Адам Гложек, Патрик Шик (оба — «Байер»), Ян Кухта («Спарта Прага»), Моймир Хитил («Славия» Прага), Томас Чоры («Виктория» Пльзень).
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии с участием 24 команд.