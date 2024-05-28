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    Сборная Чехии назвала состав на Евро-2024

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    Тренерский штаб сборной Чехии представил список игроков, которые примут участие в чемпионат Европы — 2024.

    Томаш Соучек
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    Томаш Соучек

    Вратари: Индржих Станек («Славия Прага»), Матей Коварж («Байер»), Витезслав Ярош («Штурм»).

    Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм Юнайтед»), Давид Зима, Томаш Голеш, Давид Доудера, Мартин Витик, Ладислав Крейчи, Томаш Влчек (все — «Славия» Прага), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Робин Хранац («Виктория Плзень»).

    Полузащитники: Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв, Павел Шульц (оба — «Виктория» Плзень), Матей Юрасек, Лукаш Провод (оба — «Славия» Прага), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»).

    Нападающие: Адам Гложек, Патрик Шик (оба — «Байер»), Ян Кухта («Спарта Прага»), Моймир Хитил («Славия» Прага), Томас Чоры («Виктория» Пльзень).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии с участием 24 команд.

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