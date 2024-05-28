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  • 11:20
    • Бабич попал в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024
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    Бабич попал в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024

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    Сборная Сербии опубликовала окончательный состав на чемпионат Европы 2024-го года.

    Срджан Бабич — защитник «Спартака» и сборной Сербии
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    Срджан Бабич — защитник «Спартака» и сборной Сербии

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич — единственный представитель российской Премьер-лиги в этом составе.

    Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордж Петрович («Челси»).

    Защитники: Страхина Павлович («РБ Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер» Бремен), Срджан Бабич («Спартак» Москва), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ).

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    • Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазарь Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филипп Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК).

    Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петр Ратков («РБ Зальцбург»).

    Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и продлится до 14-го июля. Турнир пройдет в Германии.

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