Бабич попал в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024

Защитник «Спартака» Срджан Бабич — единственный представитель российской Премьер-лиги в этом составе.
Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордж Петрович («Челси»).
Защитники: Страхина Павлович («РБ Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер» Бремен), Срджан Бабич («Спартак» Москва), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ).
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазарь Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филипп Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК).
Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петр Ратков («РБ Зальцбург»).
Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и продлится до 14-го июля. Турнир пройдет в Германии.