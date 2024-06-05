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    Вирц: Я прекрасно провожу время в Леверкузене

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    Хавбек «Байера» Флориан Вирц заявил, что сейчас не время обсуждать его будущее.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    «Все знают, что у меня контракт. Сейчас не время говорить об этом. Я прекрасно провожу время в Леверкузене, чувствую себя хорошо.

    Прямо сейчас я целиком и полностью сосредоточен на чемпионате Европы — 2024. Всё остальное не имеет значения», — приводит слова Вирца Mundo Deportivo.

    Напомним, в завершившемся сезона Вирц забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги. «Байер» в итоге стал чемпионом Германии.

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    Действующее трудовое соглашение Флориана с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2027 года.

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