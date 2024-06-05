Карпин о лимите на легионеров в РПЛ: Я думаю, что ничего не надо менять

Главный тренери сборной Россииподелился своим мнением о лимите на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Я думаю, что ничего не надо делать. Я считаю, что нет, ничего менять не надо. Те футболисты, которые играют в командах, не в "Зените", которые всё-таки попадают в состав в других клубах, которые борются со своими иностранцами…

Мне хочется конкурентных. Пускай будет 20 конкурентоспособных, чем 60 так себе», — сказал Валерий Карпин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

По итогам прошедшего сезона «Ростов» занял 7-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе.