Изидор: «Зенит» выиграл три титула, но для меня это не лучший сезон

Нападающий «Зенита»высказался о своем будущем в санкт-петербургском клубе.

Изидор перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Локомотива» на правах аренды.

«Мы очень счастливы победе в Кубке России. Лучший ли это для меня сезон в России? Да, это прекрасно выиграть три титула, но если брать персонально, то это не лучший мой сезон, я уверен. Но я счастлив.

Буду ли я в "Зените" в следующем сезоне? Посмотрим, я подписал новый контракт», — приводит слова французского футболиста ТАСС.

Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в четыре миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 18 матчей, в которых забил три гола.