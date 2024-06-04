Соболев может перейти в «Зенит»

Нападающий «Спартака»может продолжить карьеру в

По информации РБК, официальный запрос о покупке Соболева в «Спартак» пока не поступал, но переговоры с агентом футболиста Павлом Андреевым уже прошли.

«Зенит» ищет возможности для усиления атаки, в том числе среди лучших российских форвардов. Петербургский клуб связался с Андреевым, чтобы узнать о возможности перехода Соболева.

Источник утверждает, что сумма отступных при покупке Соболева для российских клубов составляет 30 миллионов евро при зарплате два миллиона евро в год.

«Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.