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    Бывший агент Лунева: Андрей может вернуться в «Зенит»

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    Вратарь Андрей Лунев после ухода из азербайджанского «Карабаха» может вернуться в «Зенит». Об этом сообщил бывший агент 32-летнего голкипера Антон Смирнов.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    Ранее появилась информация, что в подписании Лунева заинтересовано «Динамо».

    «"Динамо"-то "Динамо", но наш пострел везде поспел. Недавно был в Питере, прилетал из Баку. На пару дней. Думаю, провел переговоры с "Зенитом". Там тоже очень хотят Лунева.

    Вот как весело получается. Хороший сезон в "Карабахе" благодаря одним, а теперь можно и повыбивать зарплатку, поторговаться», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

    Лунев играл за «Зенит» с 2017 по 2021 год.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Лунева в один миллион евро. Контракт россиянина с «Карабахом» рассчитан до июня 2024 года.

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