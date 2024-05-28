Бывший агент Лунева: Андрей может вернуться в «Зенит»

Вратарьпосле ухода из азербайджанского «Карабаха» может вернуться в. Об этом сообщил бывший агент 32-летнего голкипера Антон Смирнов.

Ранее появилась информация, что в подписании Лунева заинтересовано «Динамо».

«"Динамо"-то "Динамо", но наш пострел везде поспел. Недавно был в Питере, прилетал из Баку. На пару дней. Думаю, провел переговоры с "Зенитом". Там тоже очень хотят Лунева.

Вот как весело получается. Хороший сезон в "Карабахе" благодаря одним, а теперь можно и повыбивать зарплатку, поторговаться», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Лунев играл за «Зенит» с 2017 по 2021 год.

Transfermarkt оценивает стоимость Лунева в один миллион евро. Контракт россиянина с «Карабахом» рассчитан до июня 2024 года.