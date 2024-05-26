Фабрицио Романо: Сафонов близок к переходу в «ПСЖ»

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
По данным Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«ПСЖ» заплатит за российского голкипера 20 миллионов евро с учетом бонусов.
Итальянец утверждает, что в «ПСЖ» считают Сафонова большим талантом.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в РПЛ, но не сделал этого из-за необходимости оформлять Fan ID.
Напомним, в сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.