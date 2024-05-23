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    Скауты «ПСЖ» не приезжали на матчи Сафонова в РПЛ из-за Fan ID

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    Скауты «Пари Сен-Жермен» наблюдали за игрой вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова только во время товарищеского матча между сборными России и Сербии

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    По информации телеграм-канала «Мутко против», представители парижского клуба приезжали в Москву на товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем.

    Второй матч, который должен был состояться 25 марта, был отменен в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    «ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в РПЛ, но не сделал этого из-за необходимости оформлять Fan ID.

  • Сафонов входит в список трансферных целей «Монако»
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    • Ранее появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» может выкупить Сафонова за 20 миллионов евро.

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