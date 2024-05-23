Сафонов входит в список трансферных целей «Монако»

В переходе вратаря «Краснодара»заинтересованы два французских клуба.

Ранее появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» может заплатить за российского голкипера 20 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, в подписании Сафонова также заинтересован «Монако».

РБК при этом утверждает, что Матвей уже дал согласие на переход в парижский клуб. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня.

Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в российской Премьер-лиге 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей.