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    Сафонов входит в список трансферных целей «Монако»

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    В переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова заинтересованы два французских клуба.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Ранее появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» может заплатить за российского голкипера 20 миллионов евро.

    По данным Transfermarkt, в подписании Сафонова также заинтересован «Монако».

    РБК при этом утверждает, что Матвей уже дал согласие на переход в парижский клуб. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в российской Премьер-лиге 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей.

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