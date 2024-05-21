Головин вошел в символическую сборную сезона в Лиге 1

Александр Головин Фото: globallookpress.com
В список лучших игроков французского чемпионата вошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
Символическая сборная сезона в Лиге 1 по версии WhoScored:
Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», средняя оценка 7,1) — Кенни Лала («Брест», 7,0), Вильфрид Синго («Монако», 7,1), Леонардо Балерди («Марсель», 7,0), Брэдли Локо («Брест», 7,1) — Ромен Дель Кастильо («Брест», 7,4), Тежи Саванье («Монпелье», 7,3), Витинья («Пари Сен-Жермен», 7,2), Александр Головин («Монако», 7,3) — Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», 7,7), Флориан Сотока («Ланс», 7,1).
Чемпионом Франции в сезоне-2023/2024 стал «Пари Сен-Жермен», второе место занял «Монако».
Напомним, Головин был признан игроком сезона в «Монако».