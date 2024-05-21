ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон Фьюри«Я бы нокаутировал Усика если знал, что проигрываю» — громкое интервью Фьюри после первого поражения на ринге
  • 12:38
    • В ЦСКА объявили о расставании с Набабкиным
    Все новости спорта

    Головин вошел в символическую сборную сезона в Лиге 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако ПСЖ
    Известный футбольный сайт WhoScored назвал свою версию символической сборной сезона в чемпионате Франции.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    В список лучших игроков французского чемпионата вошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

    Символическая сборная сезона в Лиге 1 по версии WhoScored:

    Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», средняя оценка 7,1) — Кенни Лала («Брест», 7,0), Вильфрид Синго («Монако», 7,1), Леонардо Балерди («Марсель», 7,0), Брэдли Локо («Брест», 7,1) — Ромен Дель Кастильо («Брест», 7,4), Тежи Саванье («Монпелье», 7,3), Витинья («Пари Сен-Жермен», 7,2), Александр Головин («Монако», 7,3) — Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», 7,7), Флориан Сотока («Ланс», 7,1).

  • GOAL назвал символическую сборную сезона в АПЛ
  • Читайте по теме

    • Чемпионом Франции в сезоне-2023/2024 стал «Пари Сен-Жермен», второе место занял «Монако».

    Напомним, Головин был признан игроком сезона в «Монако».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Латыши способны ещё раз обыграть американцев?
  • Латвия — США. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Шведы пройдут групповой этап без потери очков?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Оформит ли «Црвена Звезда» дубль?
  • «Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Латвия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витория — Ботафого
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры