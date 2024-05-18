GOAL назвал символическую сборную сезона в АПЛ

Колу Палмер Фото: globallookpress.com
В списке отсутствует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец, в активе которого 27 мячей, возглавляет бомбардирскую гонку за тур до завершения чемпионата.
Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»);
защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба (оба — «Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);
полузащитники: Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»);
нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Коул Палмер («Челси»).
«Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ перед заключительным туром, опережая «Арсенал» на два очка.