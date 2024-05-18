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    GOAL назвал символическую сборную сезона в АПЛ

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    Известный футбольный сайт GOAL назвал символическую сборную по итогам сезона в английской Премьер-лиге.

    Колу Палмер
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    Колу Палмер

    В списке отсутствует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец, в активе которого 27 мячей, возглавляет бомбардирскую гонку за тур до завершения чемпионата.

    Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»);

    защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба (оба — «Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);

    полузащитники: Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»);

    нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Коул Палмер («Челси»).

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