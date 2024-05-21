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    Головин признан игроком сезона в «Монако»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако Лига 1 Футбол Франции
    Болельщики «Монако» назвали Александра Головина лучшим игроком команды в сезоне-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    В минувшем чемпионате Франции Головин провел 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

    В течение сезона российского полузащитника четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.

    Напомним, Головин пропустил концовку сезона из-за травмы.

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    • Кроме того, болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды во второй половине сезона. Им стал вратарь Радослав Маецкий, который начал играть за монегасков с января этого года. Поляк провел 12 матчей, в которых одержал девять побед.

    «Монако» завершил чемпионат Франции на втором месте.

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