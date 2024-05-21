Головин признан игроком сезона в «Монако»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
В минувшем чемпионате Франции Головин провел 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
В течение сезона российского полузащитника четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.
Напомним, Головин пропустил концовку сезона из-за травмы.
Кроме того, болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды во второй половине сезона. Им стал вратарь Радослав Маецкий, который начал играть за монегасков с января этого года. Поляк провел 12 матчей, в которых одержал девять побед.
«Монако» завершил чемпионат Франции на втором месте.