Головин: Для меня важно быть участником Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако»высказался о выходе команды в Лигу чемпионов.

«Монако» 4 гарантировал себе второе место за тур до завершения чемпионата Франции.

«Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идет еще со времен выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций.

Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы "Монако" завоевал путевку в него по итогам сезона.

Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке. Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов», — приводит слова российского футболиста «Спорт-Экспресс».

Головин провел в нынешнем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В этом сезоне Головина четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.