Корнеев: При здоровом Доннарумме у Сафонова нет шансов стать основным вратарем «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Зенита»поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара»

Ранее появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» может выкупить Сафонова за 20 миллионов евро.

«Считаю, что Сафонов прибавил за год в серьезности, нет больших ляпов. Если Доннарумма живой и здоровый, то, мне кажется, у Матвея нет шансов.

Нужно еще учитывать процесс адаптации. Чемпионат Франции более физически сложный. Там другие размеры игроков, на стандартах двухметровые ребята летят.

Сложный чемпионат, к нему нужно быть готовым и ментально, и физически», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».