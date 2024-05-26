Корнеев: При здоровом Доннарумме у Сафонова нет шансов стать основным вратарем «ПСЖ»

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
Ранее появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» может выкупить Сафонова за 20 миллионов евро.
«Считаю, что Сафонов прибавил за год в серьезности, нет больших ляпов. Если Доннарумма живой и здоровый, то, мне кажется, у Матвея нет шансов.
Нужно еще учитывать процесс адаптации. Чемпионат Франции более физически сложный. Там другие размеры игроков, на стандартах двухметровые ребята летят.
Сложный чемпионат, к нему нужно быть готовым и ментально, и физически», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».