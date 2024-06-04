В РФС объяснили, почему в РПЛ не приглашают иностранных арбитров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)рассказал, почему к работе на матчах РПЛ не привлекают иностранных арбитров.

«Это происходит потому, что в России некоторые вопросы регулируются не только нормативными документами общероссийских спортивных федераций, но и министерством спорта.

Положение о судействе, которое определяет, какого уровня судья должен обслуживать чемпионат России, утверждает Минспорт. Оно предусматривает приглашение судей с международными лицензиями и категориями (как арбитр ФИФА) для обслуживания международных матчей.

Например, на матч со сборной Сербии мы приглашали судью‑иностранца. Ни у кого не возникло вопросов, почему он может работать на этой игре.

Для обслуживания же матчей чемпионата России арбитр должен обладать одной из российских судейских категорий: высшей, первой, второй или, не дай бог, юношеской. Если этой лицензии у арбитра нет, то можно поставить вопрос: а был ли это матч чемпионата России? Потому что результат теоретически может быть не засчитан.

Странно предлагать судье из Саудовской Аравии с категорией ФИФА обслуживать детско‑юношеские региональные или даже московские соревнования, чтобы в дальнейшем получить всероссийскую категорию. Мы ведем диалог с министерством спорта, они понимают эту проблематику. Возможно внесение изменений в приказ от Минспорта, но это займет определенное время. Это может повлиять на другие виды спорта, в том числе некомандные. Может, есть иная проблематика, которую мы в силу своей специфики не знаем.

Коллеги сейчас занимаются вопросом внесения правильных формулировок в приказ Минспорта с целью разрешить работу иностранных арбитров в российских соревнованиях. В документ нельзя просто внести разрешение для работы арбитров ФИФА, потому что они не смогут обслуживать, например, баскетбольные матчи и синхронное плавание. Так что здесь вопрос формулировок.

Сейчас новый министр спорта, определенные преобразования, возможно, с этим были связаны какие‑то задержки. Мы рассчитываем на поддержку Минспорта, в ведомстве остались специалисты, с которыми мы обсуждали эту проблематику. Они нас понимают. Но я не могу назвать точный срок, когда иностранные арбитры смогут обслуживать матчи РПЛ. Изначально мы рассчитывали это сделать к марту текущего года, но коллеги не успели», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».