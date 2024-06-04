ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ислам МахачевПорье не быть чемпионом UFC. Махачев поставил крест на титульных амбициях Дастина
  • 13:30
    • ЦСКА сообщил о назначении Николича на пост главного тренера
  • 14:11
    • Гауфф обыграла Жабер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 14:00
    • Нападающий «Ман Сити» стал главной трансферной целью «Атлетико»
  • 13:29
    • В РФС объяснили, почему в РПЛ не приглашают иностранных арбитров
  • 13:14
    • Игрок «Рубина» Безруков оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки»
    Все новости спорта

    В РФС объяснили, почему в РПЛ не приглашают иностранных арбитров

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России Зенит Краснодар Динамо Спартак Локомотив Ростов Крылья Советов
    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему к работе на матчах РПЛ не привлекают иностранных арбитров.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «Это происходит потому, что в России некоторые вопросы регулируются не только нормативными документами общероссийских спортивных федераций, но и министерством спорта.

    Положение о судействе, которое определяет, какого уровня судья должен обслуживать чемпионат России, утверждает Минспорт. Оно предусматривает приглашение судей с международными лицензиями и категориями (как арбитр ФИФА) для обслуживания международных матчей.

    Например, на матч со сборной Сербии мы приглашали судью‑иностранца. Ни у кого не возникло вопросов, почему он может работать на этой игре.

    Для обслуживания же матчей чемпионата России арбитр должен обладать одной из российских судейских категорий: высшей, первой, второй или, не дай бог, юношеской. Если этой лицензии у арбитра нет, то можно поставить вопрос: а был ли это матч чемпионата России? Потому что результат теоретически может быть не засчитан.

    Странно предлагать судье из Саудовской Аравии с категорией ФИФА обслуживать детско‑юношеские региональные или даже московские соревнования, чтобы в дальнейшем получить всероссийскую категорию. Мы ведем диалог с министерством спорта, они понимают эту проблематику. Возможно внесение изменений в приказ от Минспорта, но это займет определенное время. Это может повлиять на другие виды спорта, в том числе некомандные. Может, есть иная проблематика, которую мы в силу своей специфики не знаем.

  • Мажич ограничил медиаактивность российских арбитров
  • Читайте по теме

    • Коллеги сейчас занимаются вопросом внесения правильных формулировок в приказ Минспорта с целью разрешить работу иностранных арбитров в российских соревнованиях. В документ нельзя просто внести разрешение для работы арбитров ФИФА, потому что они не смогут обслуживать, например, баскетбольные матчи и синхронное плавание. Так что здесь вопрос формулировок.

    Сейчас новый министр спорта, определенные преобразования, возможно, с этим были связаны какие‑то задержки. Мы рассчитываем на поддержку Минспорта, в ведомстве остались специалисты, с которыми мы обсуждали эту проблематику. Они нас понимают. Но я не могу назвать точный срок, когда иностранные арбитры смогут обслуживать матчи РПЛ. Изначально мы рассчитывали это сделать к марту текущего года, но коллеги не успели», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия и Турция много не забьют
  • Италия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Португалия и Финляндия забьют друг другу
  • Португалия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Как Швейцария начнет подготовку к Евро-2024?
  • Швейцария — Эстония. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Италия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швейцария — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бельгия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Франция — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры