Мажич ограничил медиаактивность российских арбитров

Глава департамента судейства РФСзаявил, что решил ограничить медийную активность арбитров.

«Одна из причин, почему мы приняли это решение, это то, что с активностью медиа нужно быть крайне осторожными.

В РФС есть медиадепартамент высочайшего уровня, они будут заниматься этими вопросами как профессионалы в этой области. Мы же пытаемся оставаться прозрачными и готовы говорить о наших решениях и возможных ошибках.

При этом с этого сезона у нас новая экспертно‑судейская комиссия, которая будет состоять из иностранцев. На февральских сборах я видел большое количество журналистов. Для них это мероприятие было очень интересным. Они постоянно записывали интервью.

Но когда начинается сезон и что‑то идет не так, принимаются какие‑то неверные решения, все это превращается в шквал критики и обращается против судей.

Нам нужна поддержка, она должна строиться в позитивном ключе. Но главное внимание должно уделяться игрокам. Мы — часть игры, но предпочитаем оставаться в тени. При этом надо понимать, что роль и влияние прессы сейчас очень высоко: есть большие и маленькие СМИ, блогеры, клубные медиа.

Но я считаю, что судьи должны оставаться в тени, спокойно готовиться к своим матчам и не отвлекаться на все эти медиаактивности.

Зачастую то, что может быть сказано судьей, может быть выдернуто из контекста и интерпретировано неправильно, вызвав негативную реакцию. Я говорил об этом подходе с нашими судьями и они остались довольны. Поэтому мы предоставим профессионалам заниматься медиа. Я уверен, что они справятся с этой задачей», — приводит слова Мажича пресс-служба РФС.