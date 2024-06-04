Писарев: Галицкому нужно чемпионство только через игру, а не чемпионство любой ценой

Экс-наставник «Химок» и «Краснодара-2»в эксклюзивном интервью Livesport.ru высказался о владельце краснодарского клуба

«Галицкий принимает непосредственное участие в жизни всего "Краснодара", включая все возраста академии. Он ходит на все домашние матчи, смотрит все выездные, знает всех игроков по именам и фамилиям. Да, он не ставил для "Краснодара-2" суперспортивных задач — выйти кровь из носу в ФНЛ — не было такого. Но, он всегда очень и очень интересовался тем, что мы делаем.

Лично мне дружить с ним было проще, чем работать тренером в его команде (улыбается). Но, думаю так происходит у всех, кто контактирует с неординарными личностями. Я знал куда шел и об этой специфике работы в системе "Краснодара", особенно во второй команде, главная функция которой — растить футболистов.

Расставание с Ивичем? Поначалу удивило, но сейчас я понимаю, почему это произошло. Сергей Николаевич выстраивает академию "Краснодара" по примеру "Барселоны". Когда он приходит на матчи U-15, U-17, U-19, а эти ребята всегда наверху в ЮФЛ и выигрывают чемпионаты, его мальчишки показывают тот футбол, который он любит. Они никогда не закрываются, не отбиваются, играют в комбинационный футбол, где победа — не любой ценой. А основная команда так не играет. И вот это для Галицкого большая проблема.

Поэтому я до сих пор не уверен, что выбор Ивича — это был выбор именно самого Сергея Николаевича. Скорее всего, серба ему кто-то очень посоветовал или они не ожидали, что Ивич будет ставить именно такой футбол. По мне, Владимир — очень хороший тренер и с тем подбором игроков, который был в его распоряжении я бы также играл. И потом, при Мусаеве, в плане футбола в команде ничего не изменилось, кроме позиции Сперцяна, который начал играть чуть выше.

Я думаю все это мы увидим уже в следующем сезоне. Галицкому нужно чемпионство только через игру, а не чемпионство любой ценой. Я думаю, Сергей Николаевич хотел бы завоевать "золото" иначе, а не в такой нестабильной тройке, которая сформировалась у нас в этом сезоне», — сказал Писарев.

Полностью интервью Николая Писарева можете прочитать по этой ссылке.